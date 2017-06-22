Свитолина может пропустить Уимблдон из-за проблем с ахиллом

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина после поражения от итальянки Камилы Джорджи со счётом 4:6, 6:4, 2:6 во втором круге турнира в Бирмингеме рассказала, что может пропустить Уимблдон из-за проблем с ахилловым сухожилием.

«У меня есть проблемы с ахилловым сухожилием, поэтому я приму решение относительно участия в Уимблдоне вместо со своей командой. Это в любом случае будет трудный выбор. Я испытываю болезненные ощущения при ходьбе, что является проблемой», — рассказала Свитолина на пресс-конференции.