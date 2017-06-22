Нисикори: моему выступлению на Уимблдоне ничто не должно угрожать

Японец Кей Нисикори рассказал, почему решил отказаться от продолжения борьбы в матче второго круга турнира в Галле с россиянином Кареном Хачановым, уступая 2:3 в первом сете.

«К сожалению, я должен был прервать мой матч сегодня. Я потянул спину при счёте 2:2. Это очень похоже на травму, которую я получил на турнире в Токио в прошлом году. Моё выступление на Уимблдоне не должно быть под угрозой. Я буду упорно работать, чтобы как можно скорее вернуться на корт», — приводятся слова Нисикори в его мобильном приложении.