Куэрри вышел в 1/4 финала турнира в Лондоне, одолев Томпсона

Американец Сэм Куэрри во втором круге турнира в Лондоне переиграл австралийца Джордана Томпсона (LL) со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 11 минут. 29-летний уроженец Сан-Франциско, занимающий 28-е место в рейтинге АТР, сделал 15 эйсов и допустил 5 двойных ошибок. Джордан заработал 4 подачи навылет при 4 двойных. Оба игрока сделали по 2 брейка.

В четвертьфинале Куэрри сыграет с Жилем Мюллером из Люксембурга, который ранее переиграл француза Жо-Вильфрида Цонгу со счётом 6:4, 6:4.