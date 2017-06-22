Шарапова выступит в командном турнире World Team Tennis в США

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова примет участие в командном теннисном турнире World Team Tennis. Мария выступит за команду «Орандж Каунти Брейкерс». 16 июля команда Шараповой сыграет в Карлсбаде с «Сан-Диего Авиаторс», а 24 июля эти коллективы вновь встретятся между собой, на этот раз в Ньюпорт-Бич.

«Рада вернуться в World Team Tennis вместе с „Орандж Каунти Брейкерс“, — написала Шарапова на своей странице в сети „Твиттер“.

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