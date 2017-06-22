Медведев разгромил Коккинакиса во втором круге турнира в Лондоне

Россиянин Даниил Медведев во втором круге турнира в Лондоне разгромил австралийца Танаси Коккинакиса (WC) со счётом 6:2, 6:2. Поединок продолжался всего 59 минут. 21-летний москвич, занимающий 60-е место в рейтинге АТР, 12 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, не позволил сопернику создать ни одного брейк-пойнта, а также выиграл 4 гейма на подаче Танаси.

В четвертьфинале Медведев сыграет с болгарином Григором Димитровым (6), переигравшим накануне француза Жюльена Беннето (Q).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Коккинакис в Лондоне.