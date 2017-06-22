Конюх победила Азаренко во втором круге турнира на Мальорке

Белоруска Виктория Азаренко (WC) во втором круге турнира на Мальорке уступила хорватке Ане Конюх (7) со счётом 1:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. 19-летняя уроженка Дубровника, занимающая 28-е место в рейтинге WТА, сделала 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 3 брейк-пойнта из 8 и проиграла 1 гейм на своей подаче.

Напомним, что для Азаренко турнир на Мальорке был первым после возвращения на корт после рождения ребёнка.

В четвертьфинале Конюх сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой (2).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Азаренко — Конюх на Мальорке.