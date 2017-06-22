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Конюх победила Азаренко во втором круге турнира на Мальорке

22 июня 2017, четверг. 20:07. Теннис

Белоруска Виктория Азаренко (WC) во втором круге турнира на Мальорке уступила хорватке Ане Конюх (7) со счётом 1:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. 19-летняя уроженка Дубровника, занимающая 28-е место в рейтинге WТА, сделала 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 3 брейк-пойнта из 8 и проиграла 1 гейм на своей подаче.

Напомним, что для Азаренко турнир на Мальорке был первым после возвращения на корт после рождения ребёнка.

В четвертьфинале Конюх сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой (2).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Азаренко — Конюх на Мальорке.

Мальорка 2017. 2-й круг
22 июня 2017 года, четверг. 18:45 МСК
Ана
Конюх
Виктория
Азаренко
6:1 6:3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Виктория Азаренко
Новости. Теннис
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Как Виктория Азаренко выступит на Уимблдоне после длительной паузы из-за рождения ребёнка?
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