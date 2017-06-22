Федерер победил М. Зверева во втором круге турнира в Галле

Швейцарец Роджер Федерер (1) во втором круге турнира в Галле сломил сопротивление немца Миши Зверева. Поединок продолжался 1 час 30 минут и завершился со счётом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу 35-летнего уроженца Базеля, занимающего пятое место в рейтинге АТР. Роджер 5 раз подал навылет, обошёлся без двойных ошибок, не позволил сопернику создать ни одного брейк-пойнта и выиграл 1 гейм на подаче Миши.

В четвертьфинале Федерер сыграет с ещё одним представителем Германии Флорианом Майером, одолевшим француза Люку Пуи (6).