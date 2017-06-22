Вандевеге разгромила Конту во втором круге турнира в Бирмингеме

Американка Коко Вандевеге во втором круге турнира в Бирмингеме разгромила британку Йоханну Конту (4) со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут. 25-летняя уроженка Нью-Йорка, занимающая 30-е место в рейтинге WТА, 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки, не позволила сопернице создать ни одного брейк-пойнта и выиграла 4 гейма на подаче оппонентки.

За выход в полуфинал Вандевеге поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой (6), одолевшей американку Элисон Риске — 6:1, 6:4.