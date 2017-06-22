Ф. Лопес стал последним четвертьфиналистом турнира в Лондоне

Испанец Фелисьяно Лопес во втором круге турнира в Лондоне оказался сильнее француза Жереми Шарди (Q) со счётом 6:1, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты. 35-летний уроженец Толедо, занимающий 32-е место в рейтинге АТР, 12 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 2 брейк-пойнта из 4 и не проиграл ни гейма на своей подаче. Жереми сделал по 7 эйсов и двойных ошибок.

В четвертьфинале Лопес сыграет с чехом Томашем Бердыхом (7), переигравшим накануне канадца Дениса Шаповалова (Q).