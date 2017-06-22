Вандевеге: надеюсь, Кэш поможет мне добиться серьёзных результатов

Американка Коко Вандевеге после победы над британкой Йоханной Контой со счётом 6:1, 6:3 во втором круге турнира в Бирмингеме рассказала, что помогло ей добиться успеха, а также рассказала о начале сотрудничества с австралийским тренером Пэтом Кэшем.

«Мне удалось сразу войти в игру. Я чувствовала, что попадаю туда, куда собираюсь. Это как раз то, что ты хочешь, выходя на корт. Я хорошо била по мячу и здорово двигалась. Я была сосредоточена на том, чтобы заставить Йоханну работать в геймах на своей подаче. Во втором сете она прибавила, но удача была на мой стороне. Я очень рада, что выиграла в двух сетах.

Что касается Патрика, то он только приехал сюда из Лондона, где работал комментатором на мужских матчах. Он будет тренировать меня до окончания US Open, а там посмотрим, как всё сложится. Надеюсь, он заставит меня ещё больше работать, чтобы добиваться серьёзных результатов", — приводит слова Вандевеге официальный сайт WТА.