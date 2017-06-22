Медведев: волновался, впервые в карьере выходя на центральный корт Queen's Club

Россиянин Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над австралийцем Танаси Коккинакисом со счётом 6:2, 6:2 во втором круге турнира в Лондоне.

«Конечно, я волновался. Я нервничаю практически перед каждым матчем, в котором принимаю участие. Особенно когда ты выходишь на центральный корт Queen's Club впервые в жизни. Но мне удалось справиться с волнением и показать хороший теннис. Я рад, что добился победы», — приводит слова Медведева официальный сайт АТР.

В четвертьфинале Медведев сыграет с болгарином Григором Димитровым.