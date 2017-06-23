Младенович: я даже не знала, что попала в корт, пока не услышала аплодисменты

Французская теннисистка Кристина Младенович прокомментировала победу над китаянкой Чжан Шуай со счётом 6:4, 7:6 в матче второго круга турнира в Бирмингеме.



«Здесь, на травяном покрытии, матчи проходят очень нервно. Нужно быть готовой воспользоваться каждой возможностью. Это непросто, Квитова играет очень здорово, особенно от задней линии. После её ударов мяч летел очень быстро, она пользовалась своими возможностями, и мне приходилось постоянно сражаться. Но я очень рада быть здесь.



Мне нравится сражаться, вытягивать такого рода матчи, пытаясь завоевать каждое очко, как, например, в этой встрече. Думаю, я запомню тот удар навсегда. Я даже не знала, что попала в корт, пока не услышала аплодисменты, так что я определённо хочу посмотреть повтор.

Победа в матчах вызывает отличные ощущения. Я определённо уверена в себе, но я также чувствую, что добилась прогресса во многих моментах, и сейчас это окупается. Здорово получать вознаграждение за свою тяжёлую работу», — приводит слова Младенович официальный сайт WTA.

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