Федерер: Майер будет жаждать победы, так что мне придётся нелегко

Швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от матча с немцем Флорианом Майером в четвертьфинале турнира в Галле.

«Я играл с правшой, который любит действовать на задней линии, — Сугитой, левшой, который любит выходить к сетке после подачи, — Зверевым, а Майер вообще играет по-другому. Он использует резаные удары, входит в корт, оказывает давление на приёме, использует вращение — в общем, делает всё. Я знаю, что он будет жаждать победы, так что мне придётся нелегко. Сегодня я провёл свой лучший матч, и это придаст мне уверенности.

Думаю, Флориан опаснее всего на траве. Он сильный оппонент и действующий чемпион. Пока сезон складывается для него не лучшим образом, так что от этой игры многое зависит для него, как и для меня. Мы оба хотим пройти дальше», — цитирует Федерера официальный сайт тура.