Рублёв: когда узнал, что попал в основную сетку «РГ», стал плакать ещё сильнее

Россиянин Андрей Рублёв поделился ожиданиями от встречи со своим соотечественником Кареном Хачановым в четвертьфинале турнира в Галле, а также оценил своё выступление в сезоне.

«Это будет хороший матч. Мой первый четвертьфинал ATP, в котором я сыграю со своим другом. Мы почти каждый день тренируемся вместе и прекрасно знаем друг друга. Постараюсь насладиться игрой и выложиться по полной. Желаю нам обоим удачи.

Наконец-то я пробился в топ-100. Надеюсь остаться там подольше. Сделаю всё возможное, буду упорно трудиться, чтобы улучшить своё положение.

На «Ролан Гаррос» я был очень расстроен, когда проиграл в квалификации. Я плакал в раздевалке. Когда тренер сказал, что я всё же попал в основную сетку, то я стал плакать ещё сильнее. Я не мог поверить в это. Затем у меня были шансы выйти во второй круг, но я не смог этого делать, проиграв Шварцману 7:9 в пятом сете. Я уступил парню, который входит в топ-40 и является специалистом по игре на грунте. Он одержал немало хороших побед. Это был отличный матч. Я постарался найти позитив после поражения.

В этом году я сыграл на 5-6 «челленджерах» высокого уровня. Это было непросто, потому что на таких турнирах всегда хорошие соперники, а лидер посева почти всегда входит в топ-100. Выиграть «челленджер» очень нелегко.

Матч с Марреем на Australian Open стал прекрасным опытом для меня. На тот момент это был самый большой матч в моей карьере. Болельщики поддерживали Маррея, но мне было приятно ощутить такую атмосферу», — сказал Рублёв в интервью официальному сайту тура.