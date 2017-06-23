Джорджи: выступление в квалификации пошло мне на пользу

Итальянская теннисистка Камила Джорджи поделилась впечатлениями после победы над украинкой Элиной Свитолиной во втором круге турнира в Бирмингеме со счётом 6:4, 4:6, 6:2.

«Я провела прекрасный матч. Я играла на очень хорошем уровне. Для меня очень важно проводить как можно больше матчей, так что выступление в квалификации пошло мне на пользу.

Это теннис. Ты можешь допустить ошибку в простой ситуации. Всё решается в каждом розыгрыше. Я надеюсь продолжить играть в свой теннис. Я сосредоточена только на своей игре», — приводит слова Джорджи официальный сайт тура.