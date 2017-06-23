Свитолина: в матче с Джорджи я не показала даже 50% того, что могла

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина прокомментировала своё поражение от итальянки Камилы Джорджи во втором круге турнира в Бирмингеме со счётом 4:6, 6:4, 2:6.

«Я не была удивлена столь хорошей игрой Джорджи. Я ожидала подобного, потому что она всегда отлично выступала на траве. Это нормально. Я была удивлена тем, что смогла вернуться в игру и выиграть второй сет, проведя ряд прекрасных розыгрышей, хотя не была готова на 100%.

Мы встречались в Ухане пару лет назад, и я знала, чего ожидать. В матче с Камилой нужно быстро двигаться, чтобы создавать себе пространство. Сегодня я этого делать не могла, даже в сложных моментах. Я была расстроена тем, что играла не лучшим образом, и ничего не могла поделать. Я не показала даже 50% того, что могла. Я ощущала боль в ноге и не успевала к мячу», — цитирует Свитолину официальный сайт тура.