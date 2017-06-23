Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Свитолина: в матче с Джорджи я не показала даже 50% того, что могла

23 июня 2017, пятница. 10:53. Теннис

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина прокомментировала своё поражение от итальянки Камилы Джорджи во втором круге турнира в Бирмингеме со счётом 4:6, 6:4, 2:6.

«Я не была удивлена столь хорошей игрой Джорджи. Я ожидала подобного, потому что она всегда отлично выступала на траве. Это нормально. Я была удивлена тем, что смогла вернуться в игру и выиграть второй сет, проведя ряд прекрасных розыгрышей, хотя не была готова на 100%.

Мы встречались в Ухане пару лет назад, и я знала, чего ожидать. В матче с Камилой нужно быстро двигаться, чтобы создавать себе пространство. Сегодня я этого делать не могла, даже в сложных моментах. Я была расстроена тем, что играла не лучшим образом, и ничего не могла поделать. Я не показала даже 50% того, что могла. Я ощущала боль в ноге и не успевала к мячу», — цитирует Свитолину официальный сайт тура.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Камила Джорджи Элина Свитолина
Новости. Теннис
23 июня 2017, пятница
10:53 Свитолина: в матче с Джорджи я не показала даже 50% того, что могла
10:29 Джорджи: выступление в квалификации пошло мне на пользу
09:49 Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Рублёв в Галле
09:19 Рам одержал 200-ю в карьере победу в парном разряде
09:09 Рублёв: когда узнал, что попал в основную сетку «РГ», стал плакать ещё сильнее
09:02 Федерер: Майер будет жаждать победы, так что мне придётся нелегко
08:36 Конюх победила Азаренко во втором круге турнира на Мальорке — видеообзор матча
08:26 Победы Младенович и Мугурусы, поражения Свитолиной и Конты в Бирмингеме
00:54 Младенович: я даже не знала, что попала в корт, пока не услышала аплодисменты
00:44 Чилич: я играю хорошо, но чувствую, что могу ещё прогрессировать
22 июня 2017, четверг
23:59 Федерер: так хорошо я не чувствовал себя с турнира в Майами, это хороший знак
23:26 Медведев: волновался, впервые в карьере выходя на центральный корт Queen's Club
22:57 Вандевеге: надеюсь, Кэш поможет мне добиться серьёзных результатов
22:43 Конюх: Азаренко — одна из лучших теннисисток мира, я была очень мотивированна
21:57 Ф. Лопес стал последним четвертьфиналистом турнира в Лондоне
21:43 Вандевеге разгромила Конту во втором круге турнира в Бирмингеме
21:00 Мугуруса: мы провели необычно много длинных розыгрышей для травяного корта
20:19 Федерер победил М. Зверева во втором круге турнира в Галле
20:14 Младенович стала соперницей Квитовой по четвертьфиналу турнира в Бирмингеме
20:07 Конюх победила Азаренко во втором круге турнира на Мальорке
19:06 Медведев разгромил Коккинакиса во втором круге турнира в Лондоне
19:00 Шарапова выступит в командном турнире World Team Tennis в США
18:45 Ф. Майер одолел Пуи и может сыграть с Федерером в четвертьфинале турнира в Галле
18:34 Мугуруса победила Риске и вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме
17:46 Куэрри вышел в 1/4 финала турнира в Лондоне, одолев Томпсона
17:38 Нисикори: моему выступлению на Уимблдоне ничто не должно угрожать
17:31 Свитолина может пропустить Уимблдон из-за проблем с ахиллом
16:50 Текстовая онлайн-трансляция матча Конюх — Азаренко на Мальорке
16:05 Севастова вышла в четвертьфинал турнира на Мальорке
15:57 Рублёв одолел Южного и сыграет с Хачановым в четвертьфинале турнира в Галле
15:55 Свитолина проиграла Джорджи во втором круге турнира в Бирмингеме
15:22 Чилич в двух сетах победил Козлова и вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне
15:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Коккинакис в Лондоне
14:29 Халеп получила «уайлд-кард» на турнир в Истбурне
13:56 Хачанов на отказе Нисикори вышел в четвертьфинал турнира в Галле
13:38 Мирза на Уимблдоне сыграет в паре с Флипкенс
13:17 Стартовала продажа билетов на Кубок Кремля – 2017
12:36 Квитова: я не ожидаю от себя победы в каждом матче
12:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Южный — Рублёв в Галле
12:12 Барти: Стрыцова не просто так была игроком топ-20
11:43 Шафаржова: я просто ждала свои шансы на второй подаче Осаки
11:36 Лисицки: мне важно получить игровую практику и найти свой ритм
11:30 Уотсон, Робсон, Дияс получили «уайлд-кард» в основную сетку Уимблдона
11:26 Звонарёва проиграла во втором круге турнира ITF в Фергане
10:54 Победы Гаске, А. Зверева, Хасе — в обзоре матчей 2-го круга турнира в Галле
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как Виктория Азаренко выступит на Уимблдоне после длительной паузы из-за рождения ребёнка?
Архив →
© championat.com, 2000–2017