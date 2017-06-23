Младенович: Квитова — одна из самых милых девушек в туре

Французская теннисистка Кристина Младенович поделилась ожиданиями от матча с чешкой Петрой Квитовой в четвертьфинале турнира в Бирмингеме. Уроженка Биловца в декабре 2016 года получила серьёзную травму руки в результате нападения вооружённого грабителя в собственном доме и была вынуждена пропустить полгода. Она вернулась на корт на «Ролан Гаррос — 2017», где уступила во втором круге.

«Очень приятно, что Петра вернулась в тур. Это крайне важно для игры. Она очень милая девушка, одна из самых милых в туре. Она находится в отличной форме. Мы все знаем, что по игре на траве она одна из лучших. Петра набрала ход, так что я ожидаю сложный поединок. Однако это уже четвертьфинал крупного турнира, так что сложная соперница — это не сюрприз», — приводит слова Младенович официальный сайт тура.