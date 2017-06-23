Победы Чилича, Медведева, Куэрри — в обзоре матчей 2-го круга турнира в Лондоне

22 июня на мужском турнире в Лондоне были сыграны четыре матча второго круга. Хорватский теннисист Марин Чилич в двух партиях обыграл американца Стефана Козлова со счётом 6:0, 6:4, представитель США Сэм Куэрри сломил сопротивление австралийца Джордана Томпона — 7:6 (7:3), 3:6, 6:3. Россиянин Даниил Медведев оказался сильнее австралийца Танаси Коккинакиса со счётом 6:2, 6:2, а испанец Фелисьяно Лопес победил француза Жереми Шарди — 6:1, 7:6 (7:4),

Предлагаем вашему вниманию видеообзор прошедших встреч.