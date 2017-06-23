Победы Хачанова, Рублёва, Федерера — в обзоре матчей 2-го круга турнира в Галле

22 июня на мужском турнире в Галле были сыграны четыре матча второго круга. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал на отказе японца Кея Нисикори при счёте 3:2 в первом сете. В российском противостоянии Андрей Рублёв одолел Михаила Южного со счётом 6:0, 3:6, 6:3.

Немец Флориан Майер сломил сопротивление представителя Франции Люки Пуи — 6:7 (6:8), 6:4, 6:3, а швейцарец Роджер Федерер победил немца Мишу Зверева — 7:6 (7:4), 6:4.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор прошедших встреч.