Беллис стала первой полуфиналисткой турнира на Мальорке

Американская теннисистка Катрин Беллис вышла в полуфинал турнира на Мальорке, в двух сетах обыграв представительницу Чехии Кристину Плишкову со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты. Катрин трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в финал соревнований на Мальорке Беллис поспорит с победительницей противостояния Юлия Гёргес (Германия) — Сабина Лисицки (Германия, WC).