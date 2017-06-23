Текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Майер в 1/4 финала турнира в Галле

Сегодня, 23 июня, в четвертьфинале турнира в Галле встретятся швейцарец Роджер Федерер и представитель Германии Флориан Майер. Победитель пары сразится с россиянином Кареном Хачановым, который в своём четвертьфинальном матче обыграл соотечественника Андрея Рублёва со счётом 7:6, 4:6, 6:3.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этой встречи, которая начнётся в 17:45 по московскому времени.



Посмотреть текстовую онлайн-трансляцию встречи Роджер Федерер (Швейцария) — Флориан Майер (Германия) можно на «Чемпионате».