Гаске взял реванш у Хасе на травяных кортах в Галле

Французский теннисист Ришар Гаске вышел в полуфинал турнира в Галле, в трёх сетах обыграв голландца Робина Хасе со счётом 6:1, 3:6, 6:1. Матч продолжался 1 час 33 минуты. Гаске 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету Хасе 7 эйсов, 1 ошибка на подаче и 2 брейка. Гаске одержал пятую победу над Хасе в шести проведённых матчах. Свою единственную победу в противостоянии с Гаске Хасе одержал именно на траве, три года назад в Галле.

За выход в финал Гаске сыграет с победителем матча Роберто Баутиста-Агут (Испания, 7) — Александр Зверев (Германия, 4).