Федерер уверенно победил Ф. Майера и сыграет с Хачановым на турнире в Галле

Швейцарец Роджер Федерер (1) уверенно вышел в полуфинал турнира в Галле, обыграв прошлогоднего чемпиона, немца Флориана Майера — 6:3, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 8 минут. Федерер выполнил 11 эйсов и реализовал 2 брейк-пойнта из 12. На счету Майера 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 2 упущенных брейк-пойнта. Отметим также отличный процент выигранных Роджером мячей с первой подачи — 86.



В полуфинале швейцарец сыграет с россиянином Кареном Хачановым, который ранее победил своего друга и соотечественника Андрея Рублёва.