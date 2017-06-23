Леонид Слуцкий присутствует на теннисном матче Медведев — Димитров в Лондоне

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, недавно возглавивший английский «Халл Сити», присутствует на матче теннисного турнира серии ATP 500 в Лондоне между россиянином Даниилом Медведевым и болгарином Григором Димитровым (6). Теннисисты обменялись сетами, и в данный момент Медведев уступает в решающей партии — 3:5.



В случае поражения Даниил получит 90 рейтинговых очков. Выход в полуфинал приносит 180 рейтинговых баллов. Финал оценивается в 300 очков, а завоевание титула — в 500.

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