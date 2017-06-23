Медведев не сумел выйти в полуфинал турнира в Лондоне, уступив Димитрову

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в полуфинал турнира в Лондоне, в трёх сетах уступив болгарину Григору Димитрову, получившему от организаторов шестой номер посева, со счётом 3:6, 6:3, 3:6. Отметим, что ещё на предматчевой разминке Даниил сильно потянул плечо и был вынужден взять медицинский тайм-аут. Повреждение выбило его из колеи — на старте поединка он проиграл пять геймов подряд.

Теннисисты провели на корте 1 час 45 минут. Медведев 14 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Димитрова 9 эйсов, 2 ошибки на подаче и 4 брейка. Соперники впервые встречались друг с другом.

За выход в финал Димитров сыграет с победителем матча Томаш Бердых (Чехия, 7) — Фелисьяно Лопес (Испания).