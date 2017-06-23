Хачанов гарантировал себе место в посеве Уимблдона

Россиянин Карен Хачанов официально гарантировал себе место среди сеяных на ближайшем турнире «Большого шлема» — Уимблдоне, который стартует 3 июля. Благодаря выходу в полуфинал Галле Карен в лайв-рейтинге поднялся на 34-ю строчку, обойдя испанца Фернандо Вердаско на одно очко. Поскольку два игрока из топ-32 уже снялись с Уимблдона — бельгиец Давид Гоффен и испанец Пабло Карреньо-Буста, именно 34-е место в данный момент является последним, дающим посев.



Последним, кто мог опередить Хачанова, был его соотечественник Даниил Медведев. Для этого Даниилу нужно было завоевать титул на турнире в Лондоне, но в четвертьфинале от потерпел поражение от болгарина Григора Димитрова. Тем не менее Медведев также поднимется на высшую строчку в карьере — 52-ю.