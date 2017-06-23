Мугуруса вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме благодаря отказу Вандевеге

Испанка Гарбинье Мугуруса (6) стала полуфиналисткой турнира в Бирмингеме. В четвертьфинале она прошла американку Коко Вандевеге. Теннисистки обменялись сетами, выигранными со счётом 6:4 (Мугуруса взяла вторую партию), после чего Вандевеге отказалась от продолжения борьбы.



Поединок продлился 1 час 40 минут. Мугуруса 5 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. Вандевеге выполнила 3 эйса, сделала 3 двойные и использовала 3 брейк-пойнта из 11.



В полуфинале Мугуруса сыграет либо с австралийкой Эшли Барти, либо с итальянкой Камилой Джорджи (Q).