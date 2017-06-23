Гёргес выиграла немецкое дерби у Лисицки в четвертьфинале турнира на Мальорке

Юлия Гёргес выиграла немецкое дерби у Сабины Лисицки (WC) в четвертьфинале турнира на Мальорке — 6:2, 6:4.



Теннисистки провели на корте полтора часа. Гёргес выполнила 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Лисицки 4 подачи навылет, 5 двойных и 1 использованный брейк-пойнт из 5.



Соперницей Гёргес по полуфиналу этих соревнований станет американка Катрин Беллис. Она нанесла поражение чешке Кристине Плишковой, сестре-близняшке Каролины Плишковой, со счётом 6:3, 6:2.