Барти вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме благодаря отказу Джорджи

Австралийка Эшли Барти стала последней полуфиналисткой турнира в Бирмингеме. В четвертьфинале она играла с итальянкой Камилой Джорджи (Q), которая из-за травмы отказалась от продолжения борьбы при счёте 2:5 в первой партии.



Теннисистки успели провести на корте 29 минут. Барти выполнила 1 эйс и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. Джорджи допустила 3 двойные ошибки и выиграла всего 2 очка на приёме.



Благодаря этой победе Эшли поднимется как минимум на 66-ю позицию, что на 10 строчек выше её лучшего достижения в карьере в одиночном разряде. За выход в финал она поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой.