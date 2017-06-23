Ф. Лопес второй раз за две недели обыграл Бердыха и вышел в полуфинал Лондона

Испанец Фелисьяно Лопес стал полуфиналистом турнира в Лондоне, победив чеха Томаша Бердыха (7) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (1:7), 7:5. Интересно, что на прошлой неделе они встречались в четвертьфинале турнира в Штутгарте, и там Лопес также выиграл в трёх сетах — 6:7 (4:7), 6:3, 6:4. Как и в Лондоне, тогда испанец не проиграл ни одной своей подачи.



Поединок продлился 2 часа 27 минут. Лопес выполнил 18 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. Бердых 24 раза подал навылет, сделал 1 двойную и упустил единственный брейк-пойнт. Все шансы на брейк у теннисистов появились только в решающей партии.



В полуфинале Фелисьяно встретится с болгарином Григором Димитровым (6).