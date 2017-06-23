Хачанов: играть друг против друга с Рублёвым непросто

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над своим соотечественником Андреем Рублёвым со счётом 7:6, 4:6, 6:3 в четвертьфинале турнира, проходящего в Галле.



«Да, играть друг против друга с Андреем непросто, но с другой стороны, он играл очень хорошо, а я здорово начал в первом сете — и подавал, и принимал. Я превосходил его, но затем, возможно, начал играть медленнее, и он смог играть активнее. В итоге тот, кто бил по мячу первым и контролировал середину корта, играл лучше, а второму приходилось бегать.



То, что я напрямую попаду на турнир Большого шлема, значит для меня очень много. Это значит, что я всё ближе и ближе к своей цели. А быть сеянным на турнире Большого шлема — гораздо лучше, чем быть несеяным», — приводит слова Хачанова Insideout-tennis.