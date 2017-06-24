Федерер: я был очень спокоен даже в трудные моменты матча с Майером

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал победу над немцем Флорианом Майером со счётом 6:3, 6:4 в четвертьфинале турнира, проходящего в Галле.



«Важно быть агрессивным вне задней линии и дать сопернику почувствовать силу, с которой я могу играть. А затем благодаря хорошей работе ногами я мог контролировать короткие мячи и добивать их ударами с лёта. Думаю, у меня получалось хорошо. Во втором сете у меня даже была возможность сделать двойной брейк. Думаю, я был очень спокоен, даже в трудные моменты. Я был спокоен при подачах и в первом, и во втором сетах. Это всегда является для меня знаком, что всё складывается удачно», — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.