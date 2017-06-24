А. Зверев: кажется, во втором сете я играл лучше, чем Баутиста-Агут

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над испанцем Роберто Баутисто-Агутом со счётом 6:7, 7:6, 6:1 в четвертьфинале турнира в Галле.



«Я стал играть более агрессивно и старался наносить больше ударов в ходе длинных розыгрышей возле задней линии, особенно учитывая, что игра проходила на травяном покрытии и удары более плоские. Я просто хотел попробовать как можно больше приёмов. Мне кажется, во втором сете я играл лучше. У меня было больше шансов на подаче, чем у него. Я также посмотрел на статистику: я потерял только три очка на своей подаче. Это было очень важно, чтобы обрести уверенность в себе перед тай-брейком», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.