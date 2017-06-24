Федерер: Хачанов использует форхенд немного иначе, чем мы привыкли

Швейцарский теннисит Роджер Федерер рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с россиянином Кареном Хачановым в полуфинале турнира в Галле.



«Это будет интересно. Хачанов подаёт и играет форхендом немного иначе, чем мы привыкли. Он большой и сильный, и кажется, очень взволнован тем, что играет в туре. Он также упорно работает. Я ещё не очень хорошо знаю Карена, так что в предстоящем матче сосредоточусь больше на своей игре. Нужно удостовериться, что я буду хорошо подавать», — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.

