Шафаржова: мне не нравится доводить дело до матчболов

Чешская теннисистка Люси Шафаржова вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме, в трёх сетах обыграв Дарью Гаврилову (9) из Австралии со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 7:6 (7:5). Люси отыграла три матчбола. Продолжительность встречи составила 3 часа 3 минуты.

«Не знаю, что и сказать, это был удивительный матч между нами, и я так счастлива, что выиграла! Она играла хорошо, но и я очень довольна своей игрой — тем, что верила и боролась до конца. У меня было несколько возможностей завершить матч раньше. Отнюдь не 100-процентных, потому что она очень хорошо подавала. Но я верила, что смогу выиграть матч.

Кажется, я знаю, как играть на матч-пойнтах. Но мне не нравится доводить дело до матчболов, хотя в последнее время это случается. Куда больше я довольна матчами, как с Осакой, на который потратила всего 1 час и 10 минут», — приводит слова Шафаржовой пресс-служба WTA.