Победы Шафаржовой, Квитовой и Мугурусы — в обзоре игр 1/4 финала в Бирмингеме

23 июня на турнире WTA в Бирмингеме состоялось четыре матча стадии 1/4 финала.

Теннисистка из Чехии Люси Шафаржова одолела представительницу Австралии Дарью Гаврилову — 6:7 (4:7), 6:3, 7:6, (7:5). Чешка Петра Квитова в двух сетах обыграла француженку Кристину Младенович — 6:4, 7:6 (7:5).

Испанка Гарбинье Мугуруса проиграла первый сет матча против американки Коко Вандевеге со счётом 4:6, победила во втором — 6:4, после чего представительница США снялась с матча. Австралийка Эшли Барти и итальянка Камила Джорджи свой поединок 1/4 финала также не доиграли. При счёте 2:5 в первом сете Джорджи отказалась от продолжения борьбы.

Сетка турнира в Бирмингеме.

«Чемпионат» предлагает вниманию читателей обзор четвертьфинальных матчей турнира в Бирмингеме.