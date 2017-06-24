Мугуруса: старалась не думать, что Вандевеге травмирована

Испанка Гарбинье Мугуруса, вышедшая в полуфинал турнира в Бирмингеме после отказа американки Коко Вандевеге от продолжения борьбы при счёте 1:1 по сетам, пожелала сопернице скорейшего выздоровления.

«Я знаю, что чувствуешь, когда приходится отказаться от продолжения матча. Это очень грустно, особенно учитывая, что Коко играла очень хорошо.

Во втором сете я понимала, что если сохраню концентрацию, то рано или поздно получу шанс. К счастью, так и произошло. Я старалась не думать о том, что она травмирована, а просто продолжала играть агрессивно", — приводит слова Мугурусы официальный сайт WТА.