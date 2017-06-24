Хачанов сыграет с Типсаревичем на старте турнира в Анталии

В Анталии состоялась жеребьёвка травяного турнира АТР, который пройдёт с 25 июня по 1 июля. Лидер посева австриец Доминик Тим начнёт выступление со второго круга, где сыграет либо с бразильцем Рожериу Дутра да Силвой, либо с победителем квалификации.

Россиянин Карен Хачанов (5) в первом круге скрестит ракетки с сербом Янко Типсаревичем, а в случае успеха поспорит за выход в четвертьфинал либо с итальянцем Андреасом Сеппи, либо с победителем квалификации.

Второй номер посева получил итальянец Паоло Лоренци, первым соперником которого станет либо португалец Жоау Соуза, либо молдаванин Раду Албот.