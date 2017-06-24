Россиянин Карен Хачанов в полуфинале турнира в Галле сыграет со швейцарцем Роджером Федерером (1). Поединок начнётся в 14:05 по московскому времени. Ранее соперники между собой не играли. На данный момент Роджер занимает пятое место в рейтинге АТР, а Карен — 38-е.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Хачанов — Федерер в Галле.

В финале победитель этого матча сыграет либо с немцем Александром Зверевым (4), либо с голландцем Робином Хасе.