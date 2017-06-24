Димитров: в матче с Медведевым было трудно показывать ту игру, которую я хотел

Болгарин Григор Димитров поделился впечатлениями от победы над россиянином Даниилом Медведевым со счётом 6:3, 3:6, 6:3 в четвертьфинале турнира в Лондоне.

«Мне было трудно показывать ту игру, которую я хотел, поэтому я больше использовал резаные удары и старался упрощать свою игру. Мне приходилось рассчитывать на определённые козыри в своей игре и правильно действовать в решающие моменты. Мне потребовалось время, чтобы хорошо почувствовать себя на корте. Постараюсь использовать этот импульс в следующей встрече», — приводит слова Димитрова официальный сайт АТР.