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Квитова на отказе Шафаржовой вышла в финал турнира в Бирмингеме

24 июня 2017, суббота. 14:53. Теннис

Чешка Люси Шафаржова не смогла доиграть полуфинальный матч турнира в Бирмингеме со своей соотечественницей Петрой Квитовой (7). 30-летняя уроженка Брно, занимающая 41-е место в рейтинге WТА, отказалась от продолжения борьбы из-за травмы, уступая 1:6, 0:1.

За 20-й титул в карьере и первый после возвращения на корт Квитова поспорит либо с испанкой Гарбинье Мугурусой (6), либо с австралийкой Эшли Барти. Напомним, что в декабре 2016 года Петра стала жертвой нападения грабителя в собственном доме и получила тяжёлую травму руки.

Бирмингем 2017. 1/2 финала
24 июня 2017 года, суббота. 13:35 МСК
Люси
Шафаржова
Петра
Квитова
1:6 0:1 Rt
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Люси Шафаржова Петра Квитова
Новости. Теннис
24 июня 2017, суббота
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