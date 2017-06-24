Квитова на отказе Шафаржовой вышла в финал турнира в Бирмингеме

Чешка Люси Шафаржова не смогла доиграть полуфинальный матч турнира в Бирмингеме со своей соотечественницей Петрой Квитовой (7). 30-летняя уроженка Брно, занимающая 41-е место в рейтинге WТА, отказалась от продолжения борьбы из-за травмы, уступая 1:6, 0:1.

За 20-й титул в карьере и первый после возвращения на корт Квитова поспорит либо с испанкой Гарбинье Мугурусой (6), либо с австралийкой Эшли Барти. Напомним, что в декабре 2016 года Петра стала жертвой нападения грабителя в собственном доме и получила тяжёлую травму руки.