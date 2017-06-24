Ватутин вышел в финал квалификации турнира в Анталии

Россиянин Алексей Ватутин (4) в первом раунде квалификации турнира в Анталии переиграл чеха Романа Ебавы со счётом 6:4, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут. 24-летний уроженец Волгограда, занимающий 258-е место в рейтинге АТР, реализовал 5 брейк-пойнтов из 13, проиграв 2 гейма на своей подаче. За выход в основную сетку соревнований он поспорит либо с египтянином Мохамедом Сафватом, либо с сербом Данило Петровичем (6).

Ещё один представитель России Андрей Яковлев не взял ни гейма у индийца Рамкумара Раманатана (1).