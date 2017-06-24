Хачанов уступил Федереру в полуфинале турнира в Галле

Россиянин Карен Хачанов в полуфинале турнира в Галле уступил швейцарцу Роджеру Федереру (1) со счётом 4:6, 6:7 (5:7). Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. 21-летний москвич, занимающий 38-е место в рейтинге АТР, трижды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 2 брейк-пойнта из 6 и проиграл 3 гейма на своей подаче. Отметим, что Карен во втором сете отыграл подачу на матч.

В финале Федерер сыграет либо с немцем Александром Зверевым (4), либо с французом Ришаром Гаске.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Хачанов — Федерер в Галле.