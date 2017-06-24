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Хачанов уступил Федереру в полуфинале турнира в Галле

24 июня 2017, суббота. 15:50. Теннис

Россиянин Карен Хачанов в полуфинале турнира в Галле уступил швейцарцу Роджеру Федереру (1) со счётом 4:6, 6:7 (5:7). Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. 21-летний москвич, занимающий 38-е место в рейтинге АТР, трижды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 2 брейк-пойнта из 6 и проиграл 3 гейма на своей подаче. Отметим, что Карен во втором сете отыграл подачу на матч.

В финале Федерер сыграет либо с немцем Александром Зверевым (4), либо с французом Ришаром Гаске.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Хачанов — Федерер в Галле.

Галле 2017. 1/2 финала
24 июня 2017 года, суббота. 14:15 МСК
Роджер
Федерер
Карен
Хачанов
6:4 7:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Карен Хачанов Роджер Федерер
Новости. Теннис
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23 июня 2017, пятница
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22:26 Ф. Лопес второй раз за две недели обыграл Бердыха и вышел в полуфинал Лондона
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