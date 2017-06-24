Веснина может сыграть с Касаткиной во втором круге турнира в Истбурне

В Истбурне состоялась жеребьёвка женского турнира, который пройдёт на траве с 25 июня по 1 июля. Возглавила посев первая ракетка мира немка Анжелика Кербер (1), которая начнёт выступление со второго круга, где сыграет либо с чешкой Кристиной Плишковой, либо с британкой Наоми Броэди (WC).

Россиянка Светлана Кузнецова (7) во втором круге сыграет либо с хорваткой Аной Конюх, либо с победительницей квалификации. Елена Веснина (12) за выход в третий круг поспорит либо с Дарьей Касаткиной, либо с теннисисткой из квалификации.

Анастасия Павлюченкова (14) в стартовом поединке скрестит ракетки с победительницей матча Тимя Бабош (Венгрия) — Элизе Мертенс (Бельгия). Первой соперницей Екатерины Макаровой станет испанка Карла Суарес-Наварро.

Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью вы можете на «Чемпионате»:

Основная сетка турнира в Истбурне.