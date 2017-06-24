Мугуруса уступила Барти в полуфинале турнира в Бирмингеме

Австралийка Эшли Барти в полуфинале турнира в Бирмингеме одержала волевую победу над испанкой Гарбинье Мугурусой (6) со счётом 3:6, 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. 21-летняя уроженка Ипсвича, занимающая 77-е место в рейтинге WТА, реализовала 4 брейк-пойнта из 6, проиграв 3 гейма на своей подаче.

За второй титул в карьере Барти поспорит с чешкой Петрой Квитовой, соперница которой по полуфиналу Люси Шафаржова отказалась от продолжения борьбы из-за травмы, уступая 1:6, 0:1.