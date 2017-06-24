Селиваненко: Хачанов идёт по восходящей и должен гордиться игрой с Федерером

Вице-президент Федерации тенниса России, почётный вице-президент Европейской ассоциации тенниса Алексей Селиваненко прокомментировал поражение российского теннисиста Карена Хачанова в полуфинальном матче турнира в Галле со швейцарцем Роджером Федерером.



«Карен Хачанов выглядел более чем достойно. Но Федерер есть Федерер. У Хачанова были хорошие шансы, в следующий раз он сможет одержать победу. Он должен гордиться своей игрой в этом матче. Как оценю выступление Карена на всём турнире? Когда ты проигрываешь Федереру в полуфинале, то тут и комментировать ничего не надо. Хачанов идёт по восходящей, с каждым турниром и игрой становится сильнее. Сейчас он находится в такой форме, когда ему по силам обыграть любого соперника. Если посмотреть статистику, то можно увидеть, в каких компонентах надо добавить и над чем ещё нужно работать. Но и Карен, и его команда должны быть довольны этим результатом», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.