Донской проиграл Фучовичу во втором матче за день на «челленджере» в Турции

Россиянин Евгений Донской (3) не сумел пробиться в финал «челленджера» в Илкли (Турция), проходящего на траве. В связи с непогодой в субботу были сыграны и четвертьфиналы, и полуфиналы. В первом поединке дня Евгений нанёс поражение американцу Тэйлору Фрицу со счётом 7:6 (7:3), 6:4, но во втором матче не справился с венгром Мартоном Фучовичем — 5:7, 6:7 (3:7).



Полуфинальный поединок продолжался 1 час 38 минут. Донской трижды подал навылет, сделал 4 двойные ошибки и использовал 2 брейк-пойнта из трёх. У Фучовича 7 эйсов, 6 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из семи.



Что касается четвертьфинала, он продлился 1 час 24 минуты. У Донского было 9 эйсов, 1 двойная и 1 использованный брейк-пойнт из 5. Фриц 13 раз подал навылет и упустил оба брейк-пойнта.



В финале Фучович сыграет с прошедшим квалификацию австралийцем Алексом Болтом.