Медведев сыграет с Куэрри в первом круге турнира в Истбурне

Состоялась жеребьёвка турнира серии «ATP 250» в Истбурне. Интересно, что и первая, и вторая ракетки соревнований изначально не подавали заявку на участие и получили «уайлд-кард» — это серб Новак Джокович и француз Гаэль Монфис. Первый круг оба пропускают, как и все игроки, попавшие в топ-4 посева. Во втором раунде Новак встретится либо с чехом Иржи Веселы, либо с кем-то из отборочных соревнований, а Гаэль — с аргентинцем Орасио Себальосом или новозеландцем Норри Кэмероном.



Единственный россиянин в основной сетке — Даниил Медведев. Он попал на самого высокорейтингового соперника из числа тех, кто не пропускает первый раунд, — американца Сэма Куэрри.



Напомним, пробиться в основу через квалификацию может Андрей Кузнецов. В случае успеха его возможные соперники, помимо уже упомянутого Веселы, — австралиец Бернард Томич, а также другой «квалифаер».