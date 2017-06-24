Федерер: матч с Хачановым был совершенно равным, особенно второй сет

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в полуфинале турнира в Галле и поделился ожиданиями от встречи с немцем Александром Зверевым.



«Матч был совершенно равным, особенно второй сет. Очень рад, что смог одержать победу на тай-брейке.



В финале у Зверева будет преимущество домашней площадки. У него отличная подача и один из лучших бэкхендов в нынешнем туре. Он сильно бьёт по мячу, здорово принимает. Конечно, он тяжёлый соперник», — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.