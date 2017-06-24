Мугуруса: Барти сыграла очень здорово и умно, она была гораздо лучше меня

Испанка Гарбинье Мугуруса оценила игру своей соперницы австралийки Эшли Барти в полуфинале соревнований в Бирмингеме. Барти одержала волевую победу со счётом 3:6, 6:4, 6:3.



«Думаю, она играла очень здорово. Она действовала умно, к месту использовала резаные удары, которые нелегко обрабатывать на траве. Конечно, я расстроена, потому что хотела сыграть так же, как в предыдущих матчах, и одержать победу. Но моя соперница сегодня была гораздо лучше меня», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WTA.